"Вашингтон" победил "Айлендерс", Овечкин и Кузнецов - без набранных очков

"Вашингтон" обыграл "Айлендерс" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" одержали вторую победу за последние пять проведенных игр.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Ларс Эллер, нападающий "Айлендерс" Андерс Ли также записал на свой счет 2 гола и одну передачу. Капитан команды из Нью-Йорка Джон Таварес провел 600-й матч в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

Без результативных действий закончили встречу форварды "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, проведя на льду 20 и 18 минут соответственно. На счету защитника Дмитрия Орлова два броска по воротам за 22 минуты игры. Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин также очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Айлендерс" – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)