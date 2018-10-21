Варламов вошел в топ-10 лучших сэйвов недели

НХЛ назвала топ-10 лучших сэйвов игровой недели регулярного чемпионата.
В десятку вошел российский вратарь "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов, занявший восьмую строчку. Лучшим был признан сейв голкипера "Каролины" Петра Мразека.
10. Пекка Ринне ("Нэшвилл")
9. Кэм Тэлбот ("Эдмонтон")
8. Семен Варламов ("Колорадо")
7. Джейк Аллен ("Сент-Луис")
6. Дарси Кюмпер ("Аризона")
5. Марк-Андре Флери ("Вегас")
4. Хенрик Лундквист ("Рейнджерс")
3. Марк-Андре Флери ("Вегас")
2. Деван Дубник ("Миннесота")
1. Петр Мразек ("Каролина")
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