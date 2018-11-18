"Ванкувер" проиграл "Монреалю", в активе Голдобина голевая передача

"Ванкувер" уступил "Монреалю" (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Томаш Татар, Эндрю Шоу и Джонатан Друин. У хозяев шайбы забрасывали Майкл Дель Зотто и Элиас Петтерсон. Одно очко за результативную передачу заработал Николай Голдобин.

"Монреаль" набрал 25 очков и на данный момент занимает шестое место на Востоке. У "Ванкувера" 22 очка и седьмое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Монреаль" - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Все про НХЛ - здесь.