Вадим Шипачев: "Кто не видел мою игру, можете насладиться ею на Youtube"

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев в интервью клубной пресс-службе признался, что перед переездом в США советовался с форвардом "Коламбуса" Артемием Панариным. Хоккеист также добавил, что адаптация в новой команде не займет много времени.
– Если кто-то никогда не видел, как вы играете, как бы вы описали свою игру?
– Я люблю контролировать шайбу, больше играть в пас. Кто не видел никогда, можете посмотреть на Youtube и насладиться моей игрой, если она кому-то понравится.
– Почему вы выбрали "Вегас"? Все вас хотели видеть в своей команде, почему вы перешли именно сюда?
– Захотел попробовать свои силы в новой команде, поэтому я так решил.
– Вы обсуждали с Артемием Панариным игру в НХЛ? Советовались с ним?
– Да, я разговаривал с Панариным. Мы летом были с ним в Санкт-Петербурге и обсуждали игру в НХЛ. Он поделился со мной некоторыми секретами, и я надеюсь, адаптация не займет много времени. С нетерпением жду первого матча за "Вегас".
– Лас-Вегас очень популярный город, и все сюда хотят приехать. Ваша семья приедет в США?
– Моей жене и детям уже дали визы, а бабушкам и дедушкам еще не дали.
Everybody's favorite No. 87 has touched down in Vegas! pic.twitter.com/ufVyu7rlhX– Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 1 сентября 2017 г
Lane
Вадим, красавчик
15:42
i66
Вадиму удачи...
15:27