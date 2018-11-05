"В копчике была грыжа, которая давила на седалищный нерв". Куликов рассказал о проблеме со спиной

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов в интервью "СЭ" рассказал о своей травме и отметил, что после операции ему стало гораздо легче.

– Вы всегда такой жизнерадостный?

– Если жизни не радоваться, о чем вообще думать можно? Я сам о себе не могу судить, но люди говорят, что я всегда жизнерадостный, улыбаюсь.

– Вы с детства такой?

– Может, я дурачок просто? Ха-ха.

– Я все удивлялся, что вы на диком позитиве в Хельсинки, но связывал это с тем, что вы сделали операцию на спине и наконец-то полностью здоровы.

– Может быть. После операции и до – как небо и земля. Не чувствую болей, которые меня беспокоили. Могу наслаждаться жизнью еще больше, чем раньше.

– Тяжело далось решение не делать операцию в середине сезона и подождать до лета?

– Все советовали вообще не делать операцию, потому что после нее уже нет пути назад. Конечно, не народными средствами пытался вылечиться, но не такими кардинальными. Уколы делал, упражнения, восстанавливался. Помогало, но лишь чуть-чуть. Последним резервом была операция, и как сделал ее – назад уже не смотрю. Это было лучшим моим решением. Пожалел, что не сделал ее раньше.

– Был ли риск здоровью, если вообще не делать операцию?

– Нет. Я постоянно этим вопросом занимался, делал упражнения. Ухудшений никаких не было, но и улучшений тоже.

– На чем сказывалось повреждение? На координации? Ловкости?

– Не знаю. Вы мне скажите, если нога постоянно немеет – это нормально? Можно с этим заниматься так, как раньше?

– А что именно за проблемы были со спиной?

– В копчике была грыжа, которая давила на седалищный нерв.

– Все из-за того злосчастного падения на калитку?

– Да, после этого все началось. Но с того момента, как это случилось и до прошлого сезона были времена, когда у меня вообще не болело.

– Был момент, когда болело так, что не могли встать с кровати?

– Был момент, когда я из машины не мог выйти. На игру. (Игорь Еронко)

– И что вы делали?

– Ничего. Губу закусывал и никому не говорил про проблемы. Выходил на лед. Это еще в "Баффало" было.

Полностью интервью Куликова - в ближайшее время в "СЭ"