TSN: Радуловым интересуются 10-11 команд НХЛ

10-11 команд НХЛ проявляют интерес к нападающему Александру Радулову, утверждает TSN.

Сообщается, что пока нет никаких договоренностей о личных встречах между хоккеистом и заинтересованными клубами, кроме того 30-летний россиянин хотел бы узнать позицию "Монреаля".

Ранее появилась информация, что ставший свободным агентом Радулов хотел бы получить от "Монреаля" шестилетний контракт на сумму 42 миллиона долларов. Радулов вернулся в НХЛ прошлым летом, заключив однолетнее соглашение с "Канадиенс".

Отметим, что "Монреаль" не стал защищать Радулова на драфте расширения, но "Вегас" не забрал его.