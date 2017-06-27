18:43 | Хоккей — НХЛ

TSN: Радуловым интересуются 10-11 команд НХЛ


10-11 команд НХЛ проявляют интерес к нападающему Александру Радулову, утверждает TSN.

 
Александр РАДУЛОВ.Радулов снова на перепутье

Сообщается, что пока нет никаких договоренностей о личных встречах между хоккеистом и заинтересованными клубами, кроме того 30-летний россиянин хотел бы узнать позицию "Монреаля".

Ранее появилась информация, что ставший свободным агентом Радулов хотел бы получить от "Монреаля" шестилетний контракт на сумму 42 миллиона долларов. Радулов вернулся в НХЛ прошлым летом, заключив однолетнее соглашение с "Канадиенс".

Отметим, что "Монреаль" не стал защищать Радулова на драфте расширения, но "Вегас" не забрал его.

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