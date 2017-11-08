Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Аризону"

"Питтсбург" на своем льду обыграл "Аризону" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" прервали двухматчевую серию неудач, а "Койотс" проиграли уже 15-й матч в этом сезоне.

В составе победителей 3 (1+2) очка на свой счет записал нападающий Евгений Малкин. Теперь на счету россиянина 18 (7+11) очков в этом сезоне. Также отличились Джастин Шульц и Фил Кессел.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Аризона" – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Малкин набрал два очка всего за три минуты! Видео