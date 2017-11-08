Три очка Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Аризону"

"Питтсбург" на своем льду обыграл "Аризону" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" прервали двухматчевую серию неудач, а "Койотс" проиграли уже 15-й матч в этом сезоне.
В составе победителей 3 (1+2) очка на свой счет записал нападающий Евгений Малкин. Теперь на счету россиянина 18 (7+11) очков в этом сезоне. Также отличились Джастин Шульц и Фил Кессел.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Аризона" – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
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Весёлый©
fifa_guru ___ n1oner уже давно считает, что Малкин не торт.
07:00
fifa_guru
Не то пишите. Надо так: "только и может всякой Аризоне забивать!"
06:41
Якут Хан
Женя, молодец! Форму набрал, а когда Малыч в форме его не остановить. Удачи и без травм.
06:33
Долго наблюдал за идиотами на эт
сотку за сезон осилит, тем более вкатываются ещё и до н.г. попу рвать не будут.
06:29
shadovva
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
06:21
HarryAngel
Женя выходит на проектную мощность. Только без травм!
06:15
fifa_guru
Жду очередных комментов: "опять Малкин был инертным/пассивным/ленивым. Каких-то три очка набрал, мешок."
05:47