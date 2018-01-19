Три очка Маккиннона помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе"

"Колорадо" одержал восьмую победу подряд, обыграв "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:3. Дубль в этой встрече сделал форвард "Эвеланш" Натан Маккиннон, по шайбе забросили Карл Седерберг, Микко Рантанен и Мэттью Нието. У "Шаркс" отличились Тимо Майер, Марк-Эдуар Власик и Джо Торнтон.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" – "Сан-Хосе" – 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)
Голы: Маккиннон – 21 (Рантанен, Ландескуг), 7:03 – 1:0. Маккиннон – 22 (бол., Жирар, Рантанен), 8:01 – 2:0. Седерберг – 10 (Нието, Комо), 18:14 – 3:0. Рантанен – 16 (Маккиннон, Барберио), 21:34 – 4:0. Майер – 9 (Лабанк, Власик), 29:44 – 4:1. Власик – 6 (Хертл, Лабанк), 40:29 – 4:2. Торнтон – 12 (Бернс, Павелски), 44:53 – 4:3. Нието – 9 (Комо), 56:46 – 5:3.
Вратари: Бернье – Джонс (57:00).
Штраф: 14 – 8.
Броски: 22 (9+7+6) – 48 (10+17+21).
Наши: Варламов, Задоров (20:35/3/-2), Якупов (9:10/0/0) – -.
19 января. Денвер. Pepsi Center.
Весёлый©
Андерсен - MVP. И да, лучшая тройка НХЛ Пасти - Бержи - Марши попёрла.
09:55
ростовский свин
Adios Amigos R...недели три назад писал об этом..маккинон -очень недооцененный игрок,вот лишь хаванов его вспомнил недавно.но не забывайте про рантанена -у него тоже 3 очка в этой игре - а всего он имеет 44 в этом сезоне..пара маккинон-рантанен набрали уже около 100 очков -по результативности они уступают только паре кучеров -стэмкос...пока уступают.
08:42
fifa_guru
а еще может и Арт Росс) правда в Колорадо сложнее очки набирать)
08:32
bezik
согласен по поводу Харта. Он и сейчас может в 3-ку входить
08:21
Adios Amigos R...
Если жуки выйдут в плов, то Маккиннон будет главным претендентом на Харта с такой игрой..
08:11