Три очка Маккиннона помогли "Колорадо" обыграть "Сан-Хосе"

"Колорадо" одержал восьмую победу подряд, обыграв "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:3. Дубль в этой встрече сделал форвард "Эвеланш" Натан Маккиннон, по шайбе забросили Карл Седерберг, Микко Рантанен и Мэттью Нието. У "Шаркс" отличились Тимо Майер, Марк-Эдуар Власик и Джо Торнтон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Сан-Хосе" – 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

Голы: Маккиннон – 21 (Рантанен, Ландескуг), 7:03 – 1:0. Маккиннон – 22 (бол., Жирар, Рантанен), 8:01 – 2:0. Седерберг – 10 (Нието, Комо), 18:14 – 3:0. Рантанен – 16 (Маккиннон, Барберио), 21:34 – 4:0. Майер – 9 (Лабанк, Власик), 29:44 – 4:1. Власик – 6 (Хертл, Лабанк), 40:29 – 4:2. Торнтон – 12 (Бернс, Павелски), 44:53 – 4:3. Нието – 9 (Комо), 56:46 – 5:3.

Вратари: Бернье – Джонс (57:00).

Штраф: 14 – 8.

Броски: 22 (9+7+6) – 48 (10+17+21).

Наши: Варламов, Задоров (20:35/3/-2), Якупов (9:10/0/0) – -.

19 января. Денвер. Pepsi Center.