Три очка Карлссона помогли "Вегасу" обыграть "Ванкувер"

"Вегас" на своей площадке обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:3. Шведский форвард Вильям Карлссон набрал в этой встрече три очка (2+1).

Российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин в игре результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Ванкувер" - 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Голы: Гика - 1 (Энгелланд, Карпентер), 2:29 - 1:0. Берчи - 14 (Ганье), 11:30 - 1:1. Ванек - 17 (Д. Седин, Х. Седин), 13:48 - 1:2. Карлссон - 32 (Смит, Макнэбб), 14:39 - 2:2. Карлссон - 33 (Маршессо, Смит), 25:36 - 3:2. Маршессо - 22 (бол., Карлссон, Смит), 26:39 - 4:2. Носек - 7 (Перрон, Меррилл), 38:58 - 5:2. Д. Седин - 16 (бол., Эдлер, Бозер), 44:28 - 5:3. Перрон - 15 (п.в.), 58:09 - 6:3.

Вратари: Флери - Нильссон (Маркстрем, 40:00, 57:46 - 58:09).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 34 (10+15+9) - 33 (16+6+11).

Наши: - - Голдобин (15:26/0/-2).

24 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.