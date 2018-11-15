Тренер "Тампы" подтвердил факт травмы Василевского

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер подтвердил, что вратарь команды Андрей Василевский получил травму на тренировке и не сможет сыграть в предстоящих матчах, сообщает пресс-служба НХЛ.

Купер заявил, что Василевский пройдет тщательное медицинское обследование. Примерные сроки восстановления спортсмена объявят позже.

Ранее сообщалось, что 24-летний россиянин сломал ногу.

В текущем сезоне Василевский принял участие в 13 матчах, пропустил 30 голов и сделал одну голевую передачу. Голкипер отразил 92,7 процента бросков. Его команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

Завтра, 16 ноября, "Тампа-Бэй" проведет гостевой матч против "Питтсбурга", начало – 3.00 (мск).