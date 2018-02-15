"Торонто" Зайцева переиграл "Коламбус" Панарина

"Торонто" на своем льду выиграл у "Коламбуса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это пятая подряд победа "Мэйпл Ливз".

В составе хозяев на лед выходил россиянин Никита Зайцев, а за гостей сыграл Артемий Панарин. Голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Коламбус" - 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Мур - 5 (Полак, Дермотт), 4:38 - 1:0. Кадри - 19, 7:36 - 2:0. Фолиньо - 12 (Веннберг, Кукан), 18:21 - 2:1. Фолиньо - 13 (Веннберг, Бьоркстранд), 22:25 - 2:2. Кадри - 20 (Райлли, Дермотт), 28:03 - 3:2. Марнер - 13 (Кадри, Марло), 30:17 - 4:2. Джонсон - 3 (Фолиньо, Нутиваара), 34:35 - 4:3. Кадри - 21 (Марнер, Марло), 51:21 - 5:3. Марло - 19 (п.в., Комаров, Кадри), 58:13 - 6:3.

Вратари: Андерсен - Корписало (57:00 - 58:13).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 28 (12+7+9) - 57 (19+22+16).

Наши: Зайцев (23:44/1/-1) - Панарин (20:08/1/-1).

15 февраля. Торонто. Air Canada Centre.