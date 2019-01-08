"Торонто" уступил "Нэшвиллу"

В составе победителей отличились Маттиас Экхольм, Пи-Кей Суббан, Колтон Сиссонс и Кевин Фиала.

"Нэшвилл" набрал 55 очков и занимает третье место на Западе. "Торонто" второй на Востоке - 56 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Нэшвилл" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Экхольм - 5 (бол., Смит, Фиала), 24:08 - 0:1. Суббан - 4 (Ирвин, Бонино), 33:11 - 0:2. Сиссонс - 8 (Ярнкрок, Эллис), 57:23 - 0:3. Фиала - 8 (Сиссонс, Экхольм), 59:22 - 0:4.

Вратари: Хатчинсон - Ринне.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 18 (7+7+4) - 32 (9+12+11).

Наши: Зайцев (19.04/1/0), Ожиганов (12.12/0/-2) - -.

8 января. Торонто. Scotiabank Arena.

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