"Торонто" обыграл "Калгари", Зайцев набрал два очка

"Торонто" обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Две результативные передачи в этой встрече на свой счет записал защитник хозяев Никита Зайцев, который провел на льду 22 минуты 44 секунды. Нападающий Никита Сошников отыграл 12 минут и 10 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Калгари" - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Марнер - 11 (ЗАЙЦЕВ), 18:59 - 1:0. Кадри - 19 (Нюландер), 27:00 - 2:0. Хаймэн - 7 (мен., Маринчин), 36:55 - 3:0. Кадри - 20 (бол., Марнер, ЗАЙЦЕВ), 42:21 - 4:0.

Вратари: Андерсен - Эллиотт.

Штраф: 16 - 16.

Броски: 28 (13+11+4) - 26 (8+12+6).

Наши: Зайцев (22:44/3/1), Сошников (12:10/0/0) - -.

Торонто. Air Canada Centre.