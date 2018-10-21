"Тампа" проиграла "Миннесоте", Кучеров набрал 1 очко

"Миннесота" обыграла "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Микаэля Гранлунда.

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров сделал 1 результативную передачу за 18 минут на льду. Защитник Михаил Сергачев отыграл 18 минут 38 секунд. Вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков из 34-х.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Тампа-Бэй" - 5:4 ОТ (1:3, 1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Кэллахэн - 1 (Строльман, Миллер), 2:23 - 0:1. Гурд - 3 (Макдона, Стэмкос), 10:50 - 0:2. Койл - 2 (Нидеррайтер), 13:23 - 1:2. Миллер - 2 (бол., Хедман, Кучеров), 15:15 - 1:3. Фолиньо - 1 (Фер, Браун), 23:49 - 2:3. Паризе - 3 (Койву, Сперджен), 50:45 - 3:3. Зукер - 4 (Дамба), 53:13 - 4:3. Строльман - 1 (Гурд, Палат), 55:02 - 4:4. Гранлунд - 3 (Койл, Стэлок), 63:43 - 5:4.

Вратари: Стэлок - Василевский.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 34 (9+13+11+1) - 31 (16+8+4+3).

Наши: - - Кучеров (18:04/2/-2), Сергачев (18:38/2/0).

21 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.