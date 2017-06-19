"Тампа-Бэй" заключила контракт с Будаем на 2,05 миллиона долларов

По информации NBC, "Тампа-Бэй" продлила контракт с голкипером Петером Будаем на два года. По новому соглашению он получит 2,05 миллиона долларов за два года, 1,025 миллиона за сезон.

Ожидается, что о контракте будет объявлено официально в ближайшие дни. 34-летний вратарь перешел в "Тампу" по ходу сезона из "Лос-Анджелеса". В составе "Молний" он провел 7 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 4 победы при проценте отраженных бросков 89,8. Ранее он выступал за такие команды, как "Колорадо" и "Монреаль".

Напомним, что игрок не защищен клубом на драфт расширения-2017 и может перейти в "Вегас".