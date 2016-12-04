"Тампа-Бэй" по буллитам обыграла "Вашингтон", Кучеров забросил шайбу

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграла "Вашингтон" – 2:1. На шайбу россиянина Никиты Кучерова "Столичные" ответили голом Никласа Бэкстрема. Победный буллит исполнил Брайан Бойл. Добавим, что российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов также смог реализовать свой послематчевый бросок.
Для Кучерова это 13-й гол в сезоне. Всего в 25 матчах он набрал 29 (13+16) очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Вашингтон" - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: КУЧЕРОВ - 13 (бол., Хедман, Друэн), 32:38 - 1:0. Бэкстрем - 7 (бол., Карлсон, Юханссон), 46:24 - 1:1.
Победный буллит: Бойл.
Вратари: Бишоп - Холтби.
Штраф: 12 - 6.
Броски: 33 (11+7+10+5) - 35 (8+11+12+4).
Наши: Кучеров (17:34/5/0), Наместников (9:50/1/0) - Кузнецов (20:51/3/0), Овечкин (22:24/4/0), Орлов (20:34/2/0).
4 декабря. Тампа. Amalie Arena.
Монте-Кристо (Мститель) .
Надеюсь, что Овечкин 30 голов в этом сезоне забьет. Хотя уже и по данному поводу появляются опасения. Видно, что мужик втюрился. Ему не до хоккея. Да и сил на хоккей не остается...
06:31
Монте-Кристо (Мститель) .
Овечкин - никакой. Вашингтон - никакой. Абсолютная недееспособность в атаке. Провалы в обороне. Слава Богу, сегодня Орлов не сделал роковых ошибок. Лучший из полевых - Кузнецов. Он и прошлый матч неплохо провел. В этом был единственным светлым пятном у столичных. Открывался, импровизировал, бросал. Были выходы один на один. Но либо чудил, либо бросок никакой, либо соперник нарушал правила. Причем все выходы в результате индивидуальной игры. И не стопроцентные. Красиво реализовал буллит. Бэкстрем и Юхансон тоже никакие, как и Овечкин. Доэкспериментировался Тротц, разрушил своими фантазиями игру команды. От добра добра не ищут. У Тампы лучший Кучеров. И гол забил. Кстати, в стиле Овечкина, только из другого круга вбрасывания. И так выделялся. Один раз вышел один на один. Холтби краешком "блина" отбил шайбу. Сильный вратарь у столичных, но состояние команды передается и ему. Нет настроя, куража. Какая-то подавленность, обреченность.
06:28