Стэн Боумэн: "С Руттой оборона "Чикаго" станет мобильнее"

Генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн подтвердил информацию о том, что защитник Ян Рутта подписал контракт с "Блэкхокс". По его словам, клуб давно следил за игрой этого хоккеиста.

- "Чикаго" несколько лет наблюдал за Руттой, с того времени он заметно улучшил свою игру, - приводит пресс-служба "Блэкхокс" слова Боумэна. - Наша оборона сего приходом станет более мобильной. Также он может помочь игрокам атаки.

В минувшем сезоне Рутта выступал за "Хомутов", проведя в составе команды 46 матчей в регулярном чемпионате Чехии и набрав 32 (8+24) очка. За 17 игр в плей-офф хоккеист записал на свой счет 13 (2+11) баллов.