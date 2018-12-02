Совет директоров НХЛ обсудит возможность вступления в лигу команды из Сиэтла

Совет директоров Национальной хоккейной лиги на ближайшем заседании, которое пройдет 3 декабря в Си-Айленде (штат Джорджия), поднимет вопрос о вступлении в НХЛ клуба из Сиэтла. Об этом информирует официальный сайт лиги.

"Все идет своим чередом. Исполнительный комитет совета директоров обсудил презентацию инициативной группы из Сиэтла от 2 октября. Там возникли некоторые вопросы и появились некоторые пожелания. Мы переправили их в Сиэтл и получили ответы. Так что всё нормально", - заявил комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

На данный момент в лиге выступает 31 команда. Решение о вступлении в НХЛ клуба из Сиэтла может быть принято в том случае, если "за" проголосуют руководители 24 команд. Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в лигу вступил "Вегас Голден Найтс". В своем первом сезоне "рыцари" дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили "Вашингтону".