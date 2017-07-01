СМИ: "Флорида" остановила переговоры с Ягром о новом контракте

Руководство "Флориды" остановило переговоры о подписании нового контракта с легендарным нападающим Яромиром Ягром, утверждает Sun Sentinel. В минувшем сезоне зарплата форварда в "Пантерз" составляла 5,5 миллиона долларов, включая бонусы. В завершившемся розыгрыше НХЛ он провел 82 матча и набрал 46 (16+30) очков.

Напомним, что 45-летний чех играет в североамериканской лиге с 1990 года. На данный момент Ягр - самый возрастной хоккеист НХЛ. За это время нападающий провел 1711 встречу и набрал 1914 (765+1149) очков.

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