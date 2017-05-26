Сидни Кросби: "В финале встретятся команды похожих стилей"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби после седьмого матча полуфинала Кубка Стэнои против "Оттавы" (3:2 2ОТ) отметил, что в финале зрителей ждет интересный хоккей. Напомним, что в финале плей-офф "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.

- В финале будет захватывающий хоккей, - цитирует Кросби официальный сайт НХЛ. - Обе команды играют примерно в одинаковом стиле - быстром и физически мощном. Игроки обеих команд быстро перемещаются из обороны в атаку.