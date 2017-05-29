Сидни Кросби: "Малкин так же голоден до побед, как и 10 лет назад"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби подчеркнул в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом", что он и Евгений Малкин за годы, проведенные в команде, стали опытнее. При этом, по мнению хоккеиста, уровень мотивации и желание не уменьшились.

– Мы с ним не особо сильно и изменились, разве что стали опытнее, – приводит NHL.com/ru слова Кросби. – Также мы стали по-другому относиться к деталям, разным хоккейным мелочам. Но уровень мотивации и желание сражаться остались на прежнем уровне. Он так же голоден до побед, как и 10 лет назад. Нам очень повезло оказаться с ним в одной команде, полагаться друг на друга, вместе преодолевать сложности и благодаря этому развиваться.