Сидни Кросби: "Лемье оказал огромное влияние на "Питтсбург"

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби рассказал, что для него значит выиграть третий Кубок Стэнли и превзойти Марио Лемье. Первый матч серии против "Нэшвилла" пройдет в ночь с понедельника на вторник и начнется в 3.00 по московскому времени.

– Лемье так много сделал, – приводит TSN слова Кросби. – Понятно, что он выиграл два Кубка Стэнли, но Марио так много сделал для города, оказал на него такое влияние... Я не думаю о количестве Кубков Стэнли у него и у меня.

У Лемье два Кубка Стэнли, которые он выиграл как игрок, и два, которые он выиграл как владелец команды. Так что здесь Лемье меня уже обошел. Я просто рад, что мы снова дошли до финала, это непросто.