Шайба и передача Свечникова помогли "Детройту" обыграть "Баффало"

"Детройт" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Нападающий "Ред Уингз" Евгений Свечников в этой игре забросил шайбу и сделал результативную передачу. За 11 минут 11 секунд на площадке он набрал показатель "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Детройт" - 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Голы: Айкел - 25 (Поминвилль, Гюле), 3:16 - 1:0. О`Райлли - 21 (бол., Райнхарт, Ристолайнен), 7:11 - 2:0. Ларкин - 13 (СВЕЧНИКОВ), 7:41 - 2:1. Хелм - 11 (мен., Нильсен), 25:21 - 2:2. Манта - 24 (Хиккеттс, Нильсен), 36:26 - 2:3. Атанасиу - 15 (Абделькадер, Крунвалль), 41:50 - 2:4. Родригес - 7 (Миттельштадт), 44:51 - 3:4. Декейсер - 6 (Нюквист, Зеттерберг), 50:10 - 3:5. СВЕЧНИКОВ - 2 (Манта, Ларкин), 56:59 - 3:6.

Вратари: Ленер (Джонсон, 40:00) - Ховард.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 32 (11+13+8) - 32 (12+8+12).

Наши: - - Свечников (11:11/1/2).

30 марта. Баффало. KeyBank Center.