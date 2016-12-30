Шайба Григоренко не спасла "Колорадо" в матче с "Далласом"

"Даллас" на своей площадке обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. В составе гостей одну шайбу забросил Михаил Григоренко. Защитники Никита Задоров и Федор Тютин завершили матч с отрицательным показателем полезности.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Колорадо" - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Шор - 6 (Корпикоски, Ивз), 5:11 - 1:0. Сегин - 12 (Джей. Бенн, Спецца), 11:26 - 2:0. Дюшен - 13 (Рантанен, Бэрри), 15:48 - 2:1. Олексяк - 4 (Сегин, Джей. Бенн), 24:52 - 3:1. ГРИГОРЕНКО - 4 (Бэрри, Дюшен), 47:27 - 3:2. Сегин - 13 (п.в., Спецца, Джей. Бенн), 59:34 - 4:2.

Вратари: Лехтонен (Ниеми, 44:56) - Пикар (58:15 - 59:34).

Штраф: 10 - 14.

Броски: 34 (10+13+11) - 19 (6+7+6).

Наши: - - Григоренко (16:38/1/1), Задоров (22:45/1/-1), Тютин (18:47/0/-2).

30 декабря. Даллас. American Airlines Center.