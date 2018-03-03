Шайба Бучневича принесла "Рейнджерс" победу над "Калгари"

"Рейнджерс" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Автором победного гола стал российский нападающий Павел Бучневич, который в начале второго периода забросил свою 14-ю шайбу в текущем сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Рейнджерс" - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
Голы: Хэйс - 18 (Спунер), 4:07 - 0:1. Кулак - 2 (Фролик, Ткачак), 16:39 - 1:1. БУЧНЕВИЧ - 14 (Крайдер, Пионк), 20:56 - 1:2. Спунер - 10 (Дианджело), 30:48 - 1:3.
Вратари: Гиллис (57:31) - Лундквист.
Штраф: 11 - 11.
Броски: 51 (19+13+19) - 27 (9+10+8).
Наши: - - Бучневич (14:59/2/1), Наместников (16:37/2/0).
3 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
Бучневич затолкал шайбу в ворота "Калгари" и набрал 35-е очко в сезоне. Видео
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gibson
Лунтик теперь до конца сезона будет отбивать по 50 бросков за матч?:-)
10:53
Марио66
Ренджаки что-то совсем не умеют сливать сезон. Им сейчас высокий посев на драфте просто жизненно необходим. Если, конечно, у них не входят в планы Ковалчак и Таварес. Такая уж НХЛ - даже имея огромные финансовые ресурсы, без пиков можно 50 лет, аки Торонта, быть полнейшим днищем. Топов очень тяжело затащить в болото, особенно когда цель выход в плэй-офф, а не забитие платёжки.
08:23