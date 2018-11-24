Шайба Барбашева и передача Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Нэшвилл"

"Сент-Луис" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:2. Одну из шайб "Блюз" забросил Иван Барбашев, который провел на площадке 12 минут 13 секунд.

Владимир Тарасенко за 15 минут 40 секунд сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Нэшвилл" - 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Голы: Барбашев - 2 (Шмолц), 9:26 - 1:0. О`Райлли - 11 (Блэй, Пьетранджело), 13:09 - 2:0. Бонино - 3 (бол., Экхольм, Джохансен), 14:12 - 2:1. Шенн - 5, 15:09 - 3:1. Сэнфорд - 4 (О`Райлли, Тарасенко), 20:36 - 4:1. Фаббри - 2 (Томас), 31:53 - 5:1. Пьетранджело - 4 (Шенн, Томас), 54:50 - 6:1. Хартман - 6 (Фиала, Хэмьюс), 56:13 - 6:2.

Вратари: Аллен - Сарос (Ринне, 31:53).

Штраф: 18 - 18.

Броски: 34 (10+8+16) - 28 (3+13+12).

Наши: Барбашев (12.13/2/+1), Тарасенко (15.40/4/+1) - -.

24 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.