Шайба Анисимова помогла "Чикаго" всухую обыграть "Аризону", "Калгари" победил "Даллас"

"Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду всухую обыграл "Аризону" со счетом 4:0. Одну из шайб в этой встрече забросил российский нападающий Артем Анисимов. В этом сезоне на его счету 23 (11+12) очка в 27 матчах.

В другом матче "Калгари" в гостях победил "Даллас" - 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Шон Монахан.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Аризона" - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: АНИСИМОВ - 11 (бол., Кейн, Сибрук), 15:37 - 1:0. Хосса - 13 (Хартман, ван Римсдайк), 26:26 - 2:0. Расмуссен - 2 (Паник), 26:45 - 3:0. Хосса - 14 (Яльмарссон), 56:44 - 4:0.

Вратари: Дарлинг - Смит.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 27 (5+13+9) - 22 (9+6+7).

Наши: Анисимов (18:13/1/0), Панарин (16:49/3/0) - -.

7 декабря. Чикаго. United Center.

"Даллас" - "Калгари" - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Маккензи - 3, 13:15 - 1:0. Годро - 7 (Чейссон, Монахэн), 32:19 - 1:1. Монахэн - 8 (бол., Годро, Верстиг), 49:49 - 1:2.

Вратари: Лехтонен (58:37) - Джонсон.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 30 (9+10+11) - 20 (7+8+5).

Наши: - - -.

7 декабря. Даллас. American Airlines Center.