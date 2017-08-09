Сергей Гончар: "В США за футболом не слежу, а в России стараюсь смотреть за ЦСКА"

Экс-игрок "Питтсбурга" Сергей Гончар, который стал ассистентом Майка Салливана, отметил, что у него нет времени следить за футболом в США, но в России он старается посещать матчи. Тренер "Пингвинз" недавно побывал на матче ЦСКА - АЕК (1:0) в Лиге чемпионов.

– Какие эмоции оставило посещение футбольного матча?

– Мне всё понравилось: стадион отличный, болельщики создают классную атмосферу, и ЦСКА порадовал победой. Так что остались только положительные эмоции.

– После того, что вы привыкли видеть за океаном, обстановка на стадионе вас, наверное, не особо впечатлила?

– Но и игра была не самой важной. Тем более ЦСКА многое решил еще в первом матче на выезде, обыграв греков со счетом 2:0. К тому же встреча проходила посреди рабочей недели — возможно, поэтому и болельщиков на стадион пришло не так много. В целом же и сама игра, и организация матча мне очень понравились.

– Вы часто ходите на футбол?

– Когда нахожусь в США, следить за футбольными матчами получается не всегда. Все-таки там это не является "спортом номер один", и его освещают не так активно. В России стараюсь следить в основном за ЦСКА — в этом клубе есть люди, с которыми я часто общаюсь.