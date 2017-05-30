Сергей Гончар: "Игра "Питтсбурга" была неидеальной"

Российский тренер "Питтсбурга" Сергей Гончар после победы над "Нэшвиллом" (5:3) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли подчеркнул, что команда могла играть лучше. По его словам, "Пингвинз" довольны положительным результатом, но им есть в чем прибавить.

- Конечно, довольны результатом - победа есть победа. Наверное, игра могла быть лучше, - приводит пресс-служба НХЛ слова Гончара. - Нам есть где прибавить, и количество бросков говорит само за себя. Если мы посмотрим на свою игру, то могу сказать, что многие вещи могли сделать лучше. Пересмотрим матч, разберем, подготовимся к следующему. Сделаем выводы.

- Как тренер вдохновил команду после второго периода, когда "Питтсбург" не нанес ни одного броска по воротам?

- Я не буду вам раскрывать все секреты (смеется). Ребята все понимали, когда он зашел в раздевалку. Команда же у нас не первый год играет, поэтому все знали, что можем и должны играть лучше. Они сделали выводы и в третьем периоде действовали чуть лучше. Но игра была неидеальной в нашем исполнении.

Напомним, что "Питтсбург" установил антирекорд Кубка Стэнли по количеству бросков по воротам. "Пингвинз" стали первой командой в истории плей-офф, которой не удалось потревожить голкипера соперника за один период.