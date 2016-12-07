"Сент-Луис" в овертайме обыграл "Монреаль"

"Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Монреаль" со счетом 3:2. Дубль, в том числе победная шайба в овертайме, на счету нападающего Джейдена Шворца.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Монреаль" - 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Байрон - 8 (Плеканец, Барберио), 10:06 - 0:1. Плеканец - 2 (Байрон), 37:42 - 0:2. Штястны - 7 (Шворц, Парэйко), 47:40 - 1:2. Шворц - 9 (Штястны, Боумистер), 50:31 - 2:2. Шворц - 10 (Стин), 63:38 - 3:2.

Вратари: Аллен - Монтойя.

Штраф: 10 - 8.

Броски: 31 (13+6+9+3) - 30 (12+7+8+3).

Наши: Тарасенко (19:11/2/-1) - Емелин (23:36/0/0), Марков (23:54/3/-1), Радулов (20:19/3/-1).

7 декабря. Сент-Луис. Scottrade Center.