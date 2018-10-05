"Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым проиграл "Виннипегу"

"Сент-Луис" на своем льду уступил "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). В другой встрече "Чикаго" в овертайме вырвал победу у "Оттавы" (4:3 ОТ).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Виннипег" – 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

Голы: Лайне – 1 (бол., Шайфли, Уилер), 4:01 – 0:1. Лаури – 1 (мен.), 45:51 – 0:2. Уилер – 1 (Коннор, Шайфли), 46:55 – 0:3. Коннор – 1 (Трауба, Лайне), 47:35 – 0:4. Танев – 1 (Рословик, Весалайнен), 51:05 – 0:5. Данн – 1 (О`Райлли, Бозак), 54:10 – 1:5.

Вратари: Аллен – Хеллебайк.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 42 (10+12+20) – 25 (10+7+8).

Наши: Барбашев (11.43/1/-2), Тарасенко (18.57/6/-1) – -.

Сент-Луис. Enterprise Center.

"Оттава" – "Чикаго" – 3:4 ОТ (3:2, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Дебринкэт – 1, 4:40 – 0:1. Смит – 1 (Уайт, Шабо), 6:47 – 1:1. Тэйвз – 1 (Густафссон), 10:30 – 1:2. Ладжой – 1 (Дюшен, Дзингел), 12:06 – 2:2. Уайт – 1 (бол., Ладжой, Тирни), 16:32 – 3:2. Сибрук – 1 (Кейн, Кемпф), 52:18 – 3:3. Кейн – 1 (Тэйвз), 60:38 – 3:4.

Вратари: Андерсон – Уорд.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 25 (10+10+5+0) – 43 (18+8+15+2).

Наши: – – Анисимов (17.23/3/0).

Оттава. Canadian Tire Centre.