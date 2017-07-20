"Сент-Луис" подписал пятилетний контракт с Парайко

Защитник Колтон Парайко подписал новый контракт с "Сент-Луисом", сообщает в Твиттере журналист Эллиот Фридман. По информации источника, контракт между 24-летним игроком и "Блюз" рассчитан на пять лет, а его зарплата составит 5,5 миллиона долларов в год.

Напомним, Парайко выступает за "Сент-Луис" с 2015 года. За это время он принял участие в 160 матчах регулярного чемпионата, набрав 68 (13+55) очков при показателе полезности "+35". В Кубке Стэнли на счету защитника 12 (4+8) баллов за результативность в 31 игре. В плей-офф его показатель полезности был равен "+7".