"Сент-Луис" подписал пятилетний контракт с Парэйко

Защитник Колтон Парэйко подписал новый контракт с "Сент-Луисом", сообщает в Твиттере журналист Эллиот Фридман. По информации источника, контракт между 24-летним игроком и "Блюз" рассчитан на пять лет, а его зарплата составит 5,5 миллиона долларов в год.
Напомним, Парэйко выступает за "Сент-Луис" с 2015 года. За это время он принял участие в 160 матчах регулярного чемпионата, набрав 68 (13+55) очков при показателе полезности "+35". В Кубке Стэнли на счету защитника 12 (4+8) баллов за результативность в 31 игре. В плей-офф его показатель полезности был равен "+7".
STL and Colton Parayko have a five-year deal– Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 20 июля 2017 г.
AAV for Parayko is $5.5M– Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 20 июля 2017 г.
bezik
А мне кажется, что маловато. На 3 года нормальная з/п, на 5 - похоже на недоплату. Игрок 1 пары и ПП за такие деньги в самом расцвете - отлично для СЛБ
17:52 20 июля
Долго наблюдал за идиотами на эт
многовато за игрока такого уровня
17:38 20 июля