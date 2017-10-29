"Сент-Луис" победил "Коламбус", Тарасенко и Панарин - без очков

"Сент-Луис" на своем льду обыграл "Коламбус" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блюз" продлили победную серию до трех игр кряду.

В составе победителей не набрал очков нападающий Владимир Тарасенко. На его счету 17 минут и три броска по воротам. Также без результативных действий ушел со льда форвард "Блю Джэкетс" Артемий Панарин. Он провел на льду 20 минут, за которые нанес два броска, заработал двухминутное удаление и заработал показатель полезности "-1". Отметим, что Панарин не забивает семь игр кряду и в этом сезоне забросил всего одну шайбу.

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский провел эту встречу в запасе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Коламбус" – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)