"Сент-Луис" отказался комментировать предложение контракта Зарипову

"Сент-Луис" отказался комментировать информацию о том, что клуб сделал предложение по новому контракту трехкратному чемпиону мира Данису Зарипову, сообщает St. Louis Post-Dispatch. В среду сам хоккеист в интервью "СЭ" заявил, что у него есть предложение от "Блюз".

Напомним, что НХЛ разрешила Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Форвард отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.

Зарипов не споет блюз. Почему "Сент-Луис" – нереальный вариант для Даниса