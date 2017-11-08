Данис Зарипов: "У меня действительно есть предложение от "Сент-Луиса"

Трехкратный чемпион мира Данис Зарипов подтвердил интерес со стороны клуба НХЛ "Сент-Луис".

- У меня действительно есть предложение от "Сент-Луиса", - заявил Зарипов. - Какой контракт они предлагают? Подробности пока не комментирую. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что НХЛ разрешила Зарипову выступать в лиге несмотря на запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ). Форвард отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Позже хоккеист сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою дисквалификацию.