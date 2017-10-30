Щербак выбыл из строя на 1,5 месяца

Нападающий "Монреаля" Никита Щербак из-за травмы пропустит около 1,5 месяцев, сообщает в Твиттере журналист Рено Лавуа. По информации источника, российский форвард во встрече регулярного чемпионата НХЛ с "Лос-Анджелесом" (0:4) повредил правое колено.

Напомним, во втором период встречи против "Кингз" Щербак покинул лед из-за травмы нижней части тела и не смог вернуться на площадку.

В сезоне-2017/18 на счету российского нападающего 2 матча, в которых он не заработал очков за результативность при показателе полезности "0".