"Сан-Хосе" забросил 5 шайб "Баффало", Кутюр сделал хет-трик

"Сан-Хосе" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Логан Кутюр стал автором хет-трика и признан первой звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Баффало" - 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Голы: Донской - 2 (бол., Э. Карлссон, Кейн), 3:35 - 1:0. Кутюр - 2 (бол., Бернс), 4:02 - 2:0. Маккейб - 1 (Скиннер, Далин), 21:35 - 2:1. Кутюр - 3 (Кейн, Браун), 44:54 - 3:1. Павелски - 4 (бол., Лабанк, Бернс), 51:49 - 4:1. Кутюр - 4 (п.в., Хертл, Майер), 58:13 - 5:1.

Вратари: Джонс - Хаттон (56:57 - 58:13).

Штраф: 15 - 21.

Броски: 39 (10+9+20) - 25 (9+7+9).

19 октября. Сан-Хосе. SAP Center.