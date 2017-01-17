"Сан-Хосе" обыграл "Виннипег"

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Виннипег" со счетом 5:2.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Виннипег" - 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы: Уорд - 4 (мен., Браун), 11:54 - 1:0. Майер - 2 (Тирни, Уорд), 22:45 - 2:0. Бернс - 18 (бол., Павелски, Марло), 27:08 - 3:0. Тирни - 4 (Майер, Власик), 51:41 - 4:0. Моррисси - 2 (Шайфли), 57:24 - 4:1. Шайфли - 20, 59:41 - 4:2. Торнтон - 3 (п.в.), 59:50 - 5:2.
Вратари: Джонс - Хатчинсон (57:34 - 58:32, 58:54 - 59:50).
Штраф: 9 - 13.
Броски: 32 (11+14+7) - 28 (11+4+13).
Наши: - - -.
16 января. Сан-Хосе. SAP Center.