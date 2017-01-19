"Сан-Хосе" обыграл "Лос-Анджелес"

"Сан-Хосе" взял верх над "Лос-Анджелесом" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2. "Шаркс" идет пятым в турнирной таблице "Запада", а "Кингз" занимает восьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе" - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Бернс - 19 (Торнтон, Карлссон), 3:31 - 0:1. Пирсон - 14 (Форборт, Браун), 5:46 - 1:1. Уинглс - 5 (Хэйли), 15:42 - 1:2. Павелски - 16 (бол., Уорд, Торнтон), 30:00 - 1:3. Габорик - 4 (Клиффорд, Браун), 35:19 - 2:3.

Вратари: Будай (58:34 - 58:37, 58:49) - Джонс.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 24 (7+12+5) - 27 (9+12+6).