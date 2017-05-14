Рон Хекстолл: "Проворов был великолепен в дебютном сезоне в НХЛ от первой до последней игры"

Генеральный менеджер "Филадельфии" и сборной Канады Рон Хекстолл высоко оценил российского защитника Ивана Проворова. Он отметил, что игрок смог добиться большого прогресса в своем дебютном сезоне в НХЛ. Проворов провел в составе "Флайерз" 82 матча и набрал 30 (6+24) очков

– Проворов отлично провел дебютный сезон, он был великолепен от первой игры до последней, – приводит "Р-Спорт" слова Хекстолла. – Иван умный игрок, прекрасный парень, который усердно работает, мы рады, что такой хоккеист выступает в "Филадельфии".

Не могу сказать, что мы удивлены тому, насколько он уверенно прошел первый сезон, но надо понимать, насколько сложно в таком возрасте избежать спадов. Мы просто не можем быть более счастливы тому, как Проворов начал свой путь в НХЛ.