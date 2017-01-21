11:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Роберто Луонго: "Рад за Седина, но не слишком рад за себя"

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Голкипер "Флориды" Роберто Луонго признался, что рад за нападающего "Ванкувера" Хенрика Седина, который набрал 1000-е очко в НХЛ. Тем не менее он расстроен, что позволил 36-летнему шведу сделать это. Теперь на счету Седина за 16 сезонов в лиге 233 гола и 767 результативных передач. Он стал 85-м игроком, достигшим отметки в 1000 очков, первым – в истории своего клуба и четвертым – среди шведов.

– Не знаю, как чувствовать себя, – цитирует пресс-служба лиги Луонго. – Я был рад за Хенрика, но не слишком рад за себя, что позволил ему забить. Тем не менее он заслуженно забросил шайбу.

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Материалы REN-TV

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