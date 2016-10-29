"Рейнджерс" уступил "Каролине", Бучневич набрал очко

"Каролина" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке обыграла "Рейнджерс" со счетом 3:2. Две шайбы в этой встрече забросил нападающий "Харрикейнз" Джефф Скиннер, в составе гостей дублем отметился Матс Цуккарелло.

Российский форвард Павел Бучневич в этом поединке провел на льду 16 минут 54 секунды и сделал одну передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Рейнджерс" - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Цуккарелло-Осен - 3 (бол., Зибанежад, БУЧНЕВИЧ), 8:31 - 0:1. Скиннер - 3 (Ханифин, Раск), 12:34 - 1:1. Скиннер - 4 (Песке, Славин), 20:33 - 2:1. Цуккарелло-Осен - 4 (Макдонах, Лундквист), 32:17 - 2:2. Биккель - 1 (бол., Скиннер, Раск), 39:59 - 3:2.

Вратари: Уорд - Лундквист (59:14).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 21 (6+8+7) - 30 (11+12+7).

Наши: - - Бучневич (16:54/1/0)

Роли. PNC Arena.

