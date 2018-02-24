"Рейнджерс" проиграл "Миннесоте", Гранлунд и Стаал набрали по четыре очка

"Рейнджерс" уступил "Миннесоте" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Уайлд" нападающие Микаэль Гранлунд и Эрик Стаал забросили по две шайбы и отдали по две передачи.

Дебютную игру на домашней арене провел российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев, который отразил 33 из 37 бросков по своим воротам.

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел на льду 15 минут 28 секунд и завершил матч с показателем полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Миннесота" – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Гранлунд – 16 (Стаал), 16:06 – 0:1. Стаал – 28 (Паризе, Гранлунд), 18:43 – 0:2. Фаст – 9 (Миллер), 22:41 – 1:2. Стаал – 29 (бол., Сутер, Гранлунд), 40:52 – 1:3. Гранлунд – 17 (Зукер, Стаал), 49:22 – 1:4.

Вратари: ГЕОРГИЕВ – Дубник.

Штраф: 2 – 2.

Броски: 23 (6+6+11) – 37 (8+14+15).

Наши: Бучневич (15:28/1/-1).

24 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.