"Рейнджерс" обменял Нэша в "Бостон"

Нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш перешел в "Бостон". Взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор в первом раунде драфта НХЛ-2018, защитника Райана Линдгрена, нападающих Райана Спунера и Мэтта Белески, а также выбор в седьмом райнде драфта 2019 года.
Напомним, что 33-летний Нэш летом должен был стать свободным агентом. По нынешнему контракту он получает 7,8 миллиона долларов за сезон. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Вегас", "Бостон" и "Торонто".
В этом регулярном чемпионате НХЛ Нэш провел 60 матчей, в которых набрал 28 (18+10) очков.
OFFICIAL: #NYR have acquired a first-round pick in the 2018 NHL Draft, defenseman Ryan Lindgren, forwards Ryan Spooner and Matt Beleskey, and a seventh-round pick in the 2019 NHL Draft from the Bruins in exchange for Rick Nash.– New York Rangers (@NYRangers) 25 февраля 2018 г.
maxcds
"молодцы" Бозтон
04:37
igogohruhru
Походу в Бостоне теперь аж два Наша. Короче мишки теперь - наша команда!
02:38
Adios Amigos R...
Нэшвил машина, канеш...Просто деклассирует сейчас блюз, однозначный фаворит запада. Правда, пока неизвестно, что ждать от Вегаса в плове...
22:31 25 февраля
Werewolf
*одна из которых возьмет кубок
21:38 25 февраля
Werewolf
Антон Шипулин гений биатлона Vasek Да вот пришел Веселого потроллить сегодня и наших чуть не сглазил (если че, это все я: 3:2 когда стало), а он постарел уже, неинтересно с ним даж.... ============================================================== Не много ли нынче претендентов на КС стало? Все прям закупаются как в супермаркетах: Кросбайки, Бостон, Тампа и Торонто, Нэшвилл прицениваются и облизываются. Есть же и Пропеллер еще. Раньше как-то поспокойнее было. Думаю, все кто закупился - лоханутся. Ибо нефиг. А выиграет КС кто-нибудь типа Вегаса_____Ну трындец Вегасу теперь....Зато знаем 5 команд которые точно возьмут кубок ))))))
21:36 25 февраля
Werewolf
Весёлый© Какие-то у тебя клоны дурацкие ))) Вообще в хоккее не разбираются )))
21:29 25 февраля
bezik
Летестю в Коламбусе через Нэшвилл. Хищники получили пик 4 раунда, а отдали Оберга
21:18 25 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Наконец то, Педана должны поднять и прокачивать. Tomas Plekanec and Kyle Baun were traded to the Toronto Maple Leafs by the Montreal Canadiens for forward Kerby Rychel, defenseman Rinat Valiev and a second-round pick in the 2018 NHL Draft on Sunday.
20:21 25 февраля
bezik
Одуйя, Бэрроуз, Торберн, Крис Стюарт, Йокинен, Боума на уэйвере
20:16 25 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
оттаваны Далина хотят забрать, вот и сплавляют "мужчину в самом рассвете сил" ))
20:12 25 февраля
bezik
Плеканец в Торонто. Валиев и второй пик плюс неизвестные мне АХЛовцы с обеих сторон. 50% RS, не везёт Валиеву. В Торонто шансов особо не было, в Монреале тоже могут и не дать. Там лучше Алзнер и Бенн будут играть плюс свой Мете.
20:11 25 февраля
Vasek
Антон Шипулин гений биатлона, ага, всё дело в во воадельце. Хочет сэкономить. Может думает захерить команду, а там НХЛ поможет ему команду продать кому-нить. Жадный, но хитрый))
20:05 25 февраля
Антон Шипулин гений биатлона
Vasek Кстати, объясни, зачем Пропеллера отдают. Как тут либерасты выражаются, "франчайз-игрока"? Который их в прошлом плове до финала конфы дотащил в одиночку. Оттава не хочет ему зп платить 10млн, а с кем они останутся тогда? С ноунеймами аля Аризона? И в чем смысл тогда? =========================== Хотя поскольку хозяин Оттавы - жадный хохол, это все объясняет.
20:00 25 февраля
Антон Шипулин гений биатлона
Vasek Да вот пришел Веселого потроллить сегодня и наших чуть не сглазил (если че, это все я: 3:2 когда стало), а он постарел уже, неинтересно с ним даж.... ============================================================== Не много ли нынче претендентов на КС стало? Все прям закупаются как в супермаркетах: Кросбайки, Бостон, Тампа и Торонто, Нэшвилл прицениваются и облизываются. Есть же и Пропеллер еще. Раньше как-то поспокойнее было. Думаю, все кто закупился - лоханутся. Ибо нефиг. А выиграет КС кто-нибудь типа Вегаса
19:57 25 февраля
Vasek
Весёлый, та понятно. Только пик-пику рознь. Топовые пики Торонты в основе отжигают (Меттьюз, Нюла, Марнер, двое последних к тому же не сразу), а пики ниже вроде Капы - чаще в фарме. Рагсам нужен кто-то вроде Марнера, чем Капы. Под своим пиком, если повезет, они могут Далина получить. Будет бомба.
19:55 25 февраля
Vasek
Антон Шипулин гений биатлона, о какие люди! )) Заявка, что идут за Кубком Стэнли. Летом он им уже может быть и не нужен, особенно, если вдруг Мишки Чашку затащат. А если не затащат - тем более (как Шатта Вашикам).
19:51 25 февраля
Антон Шипулин гений биатлона
Vasek однако, заявка. ===================================================== Заявка на что? Взять лузера, который команду на дно тянет, да еще с контрактом 8млн? И который уж точно не захочет раза в 2 падать по деньгам дальше (возраст, последний шанс заработать, будет искать вариант на 5-6млн...)
19:26 25 февраля
fifa_guru
bezik ну посмотрим сколько выпишут ему. больше 4 точно перебор будет. да и чем славился он, так это ударом, прицел которого нынче сбился. недавно ж еще обсуждали это
19:13 25 февраля
Сибиряк.1974.СМ
А, спасибо. А что его на драфте расширения забрали?
19:09 25 февраля
Весёлый©
Vasek ___ Ну пики же существуют не только для ожиданий звёзд, а в первую очередь для экономики НХЛ. :)
19:04 25 февраля
Весёлый©
bezik ___ Да и вообще, Марнер всю карьеру в звеньях Бозака, Кадри и Нюландера играет правого края. Хотя он же вроде левый по хвату и последние голы на загляденье (тоже в трансляции запилили его подборочку, с дацюкианским оттягом) забил из ЛКВ.
19:01 25 февраля
Весёлый©
bezik ___ На dailyfaceoff уже висит его маечка в звене с Крейчи и Дебраском.
18:57 25 февраля
Vasek
Весёлый, пики переоценивают, тем более этот первый раунд будет ближе ко второму. Под номером 25+ тяжело взять топа. Пару-тройку лет потерпеть придется прежде чем такой пик заработает.
18:55 25 февраля
bezik
он не днил. Да и без проблем играет в боттом-6, выходя на 15 минут. Плюс сплавили Белески, что ни говори, а его выкупать бы пришлось. Я Холдена меньше понимаю, Нэш двусторонний краек, теперь 2 Нэша будут в ПК, а Бостон итак лучший в этом
18:46 25 февраля
ростовский свин
bezik..уже не тот,что был в середине -конце 2000х,нэшер явно днил последние сезона 3...посмотрим как себя проявит во 2 звене...
18:40 25 февраля
ростовский свин
Сибиряк.1974.СМ.уже вегасом -до этого лета принадлежал тампе....
18:36 25 февраля
Весёлый©
Марио66 ___ Ну фз, знаю одно. Рейнджерс - это надолго. И "ну такое".
18:32 25 февраля
Марио66
Сибиряк.1974.СМ, Тампой.
18:31 25 февраля
bezik
Сибиряк.1974.СМ, задрафтован Тампой. Права на него сейчас у Вегаса. С 27 лет может переходить в любую команду НХЛ. или 28
18:31 25 февраля
bezik
Нэш не дно! И в ПК может, и в ПП, и контроль шайбы отличный, скорость разве что уже так себе. Но вполне удачно для Бостона. Особенно, если продлят Нэша на какие-нибудь 4 в год. НЙР всех распродали, кого хотели. С Макдоной и Цуком спешить не будут. Хотя учитывая, что Макдона последние матчи не играет, его то же до дедлайна обменяют. Цука летом.
18:29 25 февраля