"Рейнджерс" обменял Нэша в "Бостон"

Нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш перешел в "Бостон". Взамен клуб из Нью-Йорка получил выбор в первом раунде драфта НХЛ-2018, защитника Райана Линдгрена, нападающих Райана Спунера​ и Мэтта Белески, а также выбор в седьмом райнде драфта 2019 года.

Напомним, что 33-летний Нэш летом должен был стать свободным агентом. По нынешнему контракту он получает 7,8 миллиона долларов за сезон. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Вегас", "Бостон" и "Торонто".

В этом регулярном чемпионате НХЛ Нэш провел 60 матчей, в которых набрал 28 (18+10) очков.