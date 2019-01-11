"Рейнджерс" без Георгиева проиграл "Айлендерс", несмотря на голевую передачу Бучневича

"Рейнджерс" на своем льду проиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). Для хозяев это пятое поражение кряду.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных, а его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Айлендерс" – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Голы: Стром – 6 (бол., Веси, Хитил), 1:38 – 1:0. Барзал – 13 (Бойчак), 2:31 – 1:1. Эберле – 9 (бол., Ли, Барзал), 8:51 – 1:2. Шаттенкирк – 2 (Клаессон), 21:11 – 2:2. Ли – 16 (бол., Ледди, Барзал), 23:08 – 2:3. Фаст – 7 (Пионк, Бучневич), 48:40 – 3:3. Бэйли – 9 (Клаттербак, Бойчак), 58:34 – 3:4.

Вратари: Лундквист (58:45) – Ленер.

Штраф: 13 – 13.

Броски: 30 (8+5+17) – 20 (10+9+1).

Наши: Бучневич (10.03/2/+1), Наместников (15.54/1/-1) – -.

11 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.