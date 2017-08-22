Райан Ривз: "Играл с Тарасенко и Стином, теперь стану партнером Кросби и Малкина"

Новичок "Питтсбурга" Райан Ривз, ранее выступавший в составе "Сент-Луиса", подчеркнул, что ему было непросто сменить клубную прописку. При этом форвард не сомневается в том, что "Пингвинз" рассчитывают на него.

- Я всю карьеру провел в "Сент-Луисе". Я уже так давно здесь, что мне кажется, что я пустил здесь корни, - приводит Nhl.com/ru слова Ривза. - У меня много друзей в городе и в клубе. Есть болельщики, которые болеют за меня. Сложно уходить, но это бизнес. Меня еще ни разу не меняли, но бизнес есть бизнес. В первом матче наверняка будет масса эмоций. Ощущения будут странными. Наша команда поднимет вымпел, но меня с ней не было, когда она побеждала. В это время я играл за нашего соперника.

Кто-то сказал, что цвета "Питтсбурга" мне не идут. Но все забывают, что в молодежной Западной хоккейной лиге я играл за "Брэндон". А они играют в черно-золотых свитерах. По-моему, я неплохо смотрелся там.

Я играл с Тарасенко и Стином, теперь стану партнером Кросби и Малкина. А еще там появился молодой Гюнтцель. Я очень рад. Для меня большая честь, что такая хорошая команда обратила на меня внимание и пошла ради меня на обмен. Я сделаю все, чтобы помочь ей в третий раз подняться на вершину.

Нередко обмены организуют, чтобы уложиться в потолок зарплат или чтобы избавиться от игрока. У меня же есть ощущение, что они рассчитывают на мою помощь. Поэтому состоялся этот обмен. Не думаю, что "Блюз" хотели избавиться от меня. "Питтсбург" хотел получить игрока моего плана, и я рад, что выбор пал на меня. Я уже пару раз разговаривал с Кросби, получил еще пару сообщений от других ребят.