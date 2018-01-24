Пол Морис: "Куликову наложили швы. Он сказал, что неплохо себя чувствует"

Главный тренер "Виннипега" Пол Морис после победы над "Сан-Хосе" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что защитник Дмитрий Куликов пройдет медицинское обследование в четверг. Россиянин получил травму в первом периоде и не смог продолжить встречу.

– Хорошо, что наши защитники справились с ситуацией, – цитирует сайт НХЛ Мориса. – Им пришлось играть впятером после травмы Куликова. Завтра он пройдет обследование. После игры ему наложили швы, и он сказал, что неплохо себя чувствует.

Россиянин провел на льду в общей сложности 3 минуты 4 секунды, а затем нападающий Томаш Хертл атаковал его сзади, толкнув на борт. Куликов ударился лицом и упал на лед.