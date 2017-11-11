03:45 | Хоккей — НХЛ

Почему не стоит драться с Ривзом? Видео


Сегодня "Вашингтон" на своем льду принимает "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу первого периода состоялся поединок между Лайамом О`Брайеном и Райаном Ривзом.

Ривз грубо встретил его у борта, после чего игрок "Кэпс" вызвал соперника на поединок. Форварду "Питтсбурга" потребовалось всего несколько ударов, чтобы уложить О`Брайена на лед. Когда арбитры показывали Ривзу дорогу до штрафного бокса, тот пытался вызвать еще одного соперника на бой.

"Вашингтон" - "Питтсбург". Live!

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий