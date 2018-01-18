"Питтсбург" уступил "Анахайму", Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне

"Питтсбург" в гостях проиграл "Анахайму" (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре прервалась серия "Пингвинз" из четырех выигранных встреч кряду. "Дакс", в свою очередь, выиграли второй из четырех последних матчей.
В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Малкин, для которого она стала 20-й в сезоне. В общей сложности на его счету 47 (20+27) баллов за результативность.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Анахайм" - "Питтсбург" - 5:3 (0:1, 4:0, 1:2)
Голы: МАЛКИН - 20 (Хернквист, Хагелин), 18:26 - 0:1. Ракелль - 16 (Гецлаф, Бошемен), 24:17 - 1:1. Хенрик - 10 (Каше, Ритчи), 25:42 - 2:1. Вагнер - 6 (мен., Сильверберг, Фаулер), 29:24 - 3:1. Каше - 12, 38:28 - 4:1. Кессел - 21 (бол., Кросби, Шульц), 48:35 - 4:2. Гюнтцель - 14 (бол., Кессел, Кросби), 54:06 - 4:3. Линдхольм - 7 (п.в.), 59:59 - 5:3.
Вратари: Гибсон - Джерри (58:06).
Штраф: 14 - 10.
Броски: 33 (14+14+5) - 33 (10+11+12).
Наши: - - Малкин (18:13/2/-1).
18 января. Анахайм. Honda Center.
Malkin's goal (assisted by Hornqvist and Hagelin) is his 20th of the season. He is now one of four players in franchise history to score 20 goals on 10 separate occasions. Wow. pic.twitter.com/jzEvAUkJVC– Pittsburgh Penguins (@penguins) 18 января 2018 г.
Easycure
Vasek, спасибо). Уткам значит помогли к зоне ПО подобраться, а завтра будем помогать ЛА серию прервать. А где Коул?
09:58
Vasek
Easycure, не сказал бы, что первый играли здорово, нервно как-то. Бывает. Вот во втором рассыпались. Индивидуальные ошибки обороны (Дюма не подстраховал, Хэнвик терял позицию, Летанг потерял шайбу при игре в РР), много выходов Уток к Джарри, форварды где-то не дорабатывали, где-то мешали вратарю. Хагс, стоя на пятаке перед пустыми воротами, в обе штанги попал о_О... Отборный деревях всё-таки. В третьем играли гораздо лучше, грубо говоря, перейдя в игру в 3 звена (и на скамейку села не 4-ая линия, они как раз хороший матч провели). При этом Утки не расслаблялись, всё также выходили свободно к Джарри, но шайба у Пенс держалась, атак было много. Могли ещё забивать. В целом игра была отличная, не повезло. Плюс играть не бросили, несмотря на то, что завтра с ЛАКом игра.
09:44
Easycure
Смотрел только первый. Играли вроде не плохо. Как умудрились 4 пропустить так быстро?
09:09