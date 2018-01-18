"Питтсбург" уступил "Анахайму", Малкин забросил 20-ю шайбу в сезоне

"Питтсбург" в гостях проиграл "Анахайму" (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре прервалась серия "Пингвинз" из четырех выигранных встреч кряду. "Дакс", в свою очередь, выиграли второй из четырех последних матчей.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Малкин, для которого она стала 20-й в сезоне. В общей сложности на его счету 47 (20+27) баллов за результативность.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Питтсбург" - 5:3 (0:1, 4:0, 1:2)

Голы: МАЛКИН - 20 (Хернквист, Хагелин), 18:26 - 0:1. Ракелль - 16 (Гецлаф, Бошемен), 24:17 - 1:1. Хенрик - 10 (Каше, Ритчи), 25:42 - 2:1. Вагнер - 6 (мен., Сильверберг, Фаулер), 29:24 - 3:1. Каше - 12, 38:28 - 4:1. Кессел - 21 (бол., Кросби, Шульц), 48:35 - 4:2. Гюнтцель - 14 (бол., Кессел, Кросби), 54:06 - 4:3. Линдхольм - 7 (п.в.), 59:59 - 5:3.

Вратари: Гибсон - Джерри (58:06).

Штраф: 14 - 10.

Броски: 33 (14+14+5) - 33 (10+11+12).

Наши: - - Малкин (18:13/2/-1).

18 января. Анахайм. Honda Center.